Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

İtalyan Milyarder Gianluca Vacchi Bodrum’a Geliyor

21 Haziran, 2017 | 17:58

İtalyan Milyarder Gianluca Vacchi Bodrum'a Geliyor

İtalyan milyarder ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, Bodrum’a geliyor.

Kıvrak danslarıyla internette izlenme rekorları kırarak kısa sürede fenomen haline gelen İtalyan milyarder Gianluca Vacchi, yeni sezon açılışını yapacak Türkbükü Çilek Beach için Bodrum’a geliyor.

Gianluca Vacchi, Ramazan Bayramı’nın 2. günü kente gelerek etkinliğin gala gecesinin onur ve performans konuğu olacak.

9.5 milyon Instagram takipçisi bulunan ünlü iş adamı Gianluca Vacchi, ilk kez geleceği Bodrum’da hatırı sayılır bir yatırım yapmayı da düşünüyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Bodrum, Gianluca Vacchi,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
İtalyan Milyarder Gianluca Vacchi Bodrum’a Geliyor

İtalyan Milyarder Gianluca Vacchi Bodrum’a Geliyor

İtalyan milyarder ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, Bodrum'a geliyor.
Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor

Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor

Birçok ünlü isim Yunanistan ve Yunan Adalarında yatırım yapmaya başlayınca akıllara 'Ünlüler Neden Yunanistan'dan Ev Alıyor' sorusu geliyor.
Dünyanın En Zengin Ünlüleri

Dünyanın En Zengin Ünlüleri

Forbes Dergisinin gelenekselleşen dünyanın en zengin ünlüleri listesi belli oldu.
Halit Ergenç-Bergüzar Korel Çifti Yuhanistan’dan Ev Alıyor

Halit Ergenç-Bergüzar Korel Çifti Yuhanistan’dan Ev Alıyor

Vatanım Sensin isimli dizinine başrolleri Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, Yunanistan'dan ev alıyor.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.