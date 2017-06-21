İtalyan Milyarder Gianluca Vacchi Bodrum’a Geliyor

21 Haziran, 2017 | 17:58

İtalyan milyarder ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, Bodrum’a geliyor.

Kıvrak danslarıyla internette izlenme rekorları kırarak kısa sürede fenomen haline gelen İtalyan milyarder Gianluca Vacchi, yeni sezon açılışını yapacak Türkbükü Çilek Beach için Bodrum’a geliyor.

Gianluca Vacchi, Ramazan Bayramı’nın 2. günü kente gelerek etkinliğin gala gecesinin onur ve performans konuğu olacak.

9.5 milyon Instagram takipçisi bulunan ünlü iş adamı Gianluca Vacchi, ilk kez geleceği Bodrum’da hatırı sayılır bir yatırım yapmayı da düşünüyor.