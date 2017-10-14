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Kıvanç Tatlıtuğ’un Komşuları Bıktı !

14 Ekim, 2017 | 16:22

Kıvanç Tatlıtuğ’un komşuları ünlü çiftten rahatsız oluyor.

Ulus’ta oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer’in, gürültü nedeniyle komşularını bıktırdığı iddia ediliyor.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, Demet Akbağ’ın Ulus, Ayşe Sultan Korusu’ndaki evini kiralamış, bir yıllık kira bedeli olan 120 bin lirayı da peşin ödemişlerdi.

Posta Gazetesi’nin haberien göre; dört katlı binanın sakinleri, çiftin gürültüsünden bıkmış. Eve ses sistemi kurduran ikili, dizileri bile yüksek sesle izliyormuş. Hatta bir aile bu yüzden taşınmış. Çift ancak tatildeyken komşular huzur buluyormuş!

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Başak Dizer, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Komşu, Ulus Ev,

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