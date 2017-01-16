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Lindsay Lohan Müslüman Mı Oldu?

16 Ocak, 2017 | 13:24

Geçtiğimiz aylarda ülkemizi ziyaret eden Hollywood yıldızı Lindsay Lohan’dan şaşırtan bir hamle geldi.

Lindsay Lohan Müslüman Mı Oldu?

Türkiye’ye gelip Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalar yaparak onları ziyaret Lohan, Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını sildi ve bio kısmına ‘Aleyküm Selam’ yazdı. Bu durum, daha önce de İslama ilgi duyduğu bilinen 30 yaşındaki Lohan’ın Müslüman olduğu şeklinde yorumlandı.

Kur’an ile Görüntülenmişti

Lindsay Lohan Kuran

Lindsay Lohan, 2015 yılında New York’ta, Kur’an’ın İngilizce çevirisiyle objektiflere takılmıştı. Lohan’ın menajeri, oyuncunun İslam kültürü ile yakından ilgilendiğini ve Arapça öğrenmeye başladığını söylemişti.

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Lindsay Lohan,

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