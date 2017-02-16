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Maldivler’de Çifte Kutlama

16 Şubat, 2017 | 10:17

Maldivler’de Çifte Kutlama

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, balayı ve sevgililer gününü birleştirip Maldivler’in yolunu tuttu / Maldivler’de Çifte Kutlama

Faslı güzel Imane Elbani ile 2 ay önce nikah masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım, Hint okyanusunun muhteşem güzellikteki adalar topluluğu Maldivler’de balayı turuna çıktı.

Maldivler’de Çifte Kutlama

Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü ile Balayı turlarını birleştirip göz alıcı güzellikteki denizi ve beyaz kumlu plajlarıyla ünlü Maldiv adalarının yolunu tuttu.

Maldivler’de Çifte Kutlama

Balayı çiftleri için sınırsız imkanlar sunan lüks Maldivler otellerinden birinde konaklayan ikili, romantik tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Balayı Turları ile Ünlü Maldivler

Turkuaz denizi, muhteşem doğası, beyaz inci gibi kumlarla kaplı uzun sahilleri ve lüks villa otelleriyle ünlü Maldivler, balayı çiftleri için adeta bir cennet. THY’nin direkt uçuşları başlamasıyla birlikte Maldivler, Türklerin de en sevdiği bölgelerden oldu.

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Balayı, Maldivler, Murat Yıldırım,

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