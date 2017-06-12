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Muslera Baba Oluyor

12 Haziran, 2017 | 19:27

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera baba oluyor.

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera baba oluyor.

Geçen yıl Uruguay’ın başkenti Montevideo’da Patricia Callero ile evlenen Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fernando Muslera, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşinin hamile olduğunu duyurdu.

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera baba oluyor.

Muslera, instagram sayfasına eşiyle deniz kıyısında kumsala yazılan “Hamileyiz” ifadesinin önünde poz verdiği fotoğrafı paylaştı. 30 yaşındaki yıldız filebekçi, fotoğrafa “Erkek mi kız mı?” notunu düştü.

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Fernando Muslera, Galatasaray,

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