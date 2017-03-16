16 Mart, 2017 | 10:31

Eski manken Nefise Karatay, eşi ve kızıyla Maldivler tatilindeydi.

Özellikle THY’nin direkt uçuşlara başlamasıyla birlikte Türkiye’den çok sayıda misafir ağırlamaya başlayan tropik adaların incisi Maldivler, ünlü isimlerin de en gözde tatil destinasyonu oldu.

Nefise Karatay’ın Maldivler Keyfi

Turkuaz denizi, muhteşem doğası ve beyaz kumsallarıyla ünlü Maldivler ‘de tatil yapan ünlüler kervanına son katılan isim eski manken Nefise Karatay oldu.

Nefise Karatay, eşi Yusuf Day ve kızıyla birlikte Mart ayında deniz ve güneşin tadını çıkarabileceği en güzel tropik adalardan biri olan Maldivler ‘e gitti.

Lüks Maldivler Otelleri

Geçtiğimiz hafta Maldivler ‘in lüks ve şık otellerinden olan Anantara Dhigu Maldives Resort’da kalan aile, unutamayacakları bir tatil geçirdi. Çift, ailece çıktıları Maldivler tatilinde kareler paylaşmayı da ihmal etmedi.