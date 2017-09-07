Nicole Kidman Çok Zayıfladı
07 Eylül, 2017 | 14:13
Oscar ödüllü aktris Nicole Kidman, önceki gün Sidney Havaalanı’nda görüntülendi.
Yeni filmi ‘Aquaman’in çekimlerinden dönen ve yorgun olduğu gözlenen Nicole Kidman’ın verdiği kilolar dikkati çekti.
Avustralyalı oyuncunun, yanında siyah küçük el çantasından başka hiçbir eşya götürmediği gözlemlendi.
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