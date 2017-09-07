Nicole Kidman Çok Zayıfladı

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

Avustralyalı oyuncunun, yanında siyah küçük el çantasından başka hiçbir eşya götürmediği gözlemlendi.

Yeni filmi ‘Aquaman’in çekimlerinden dönen ve yorgun olduğu gözlenen Nicole Kidman’ın verdiği kilolar dikkati çekti.

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