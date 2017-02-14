Nusret Dünyanın En İyi Sporcularıyla Aynı Sahnede

14 Şubat, 2017 | 11:30

Tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, dünyanın en iyi sporcularıyla aynı sahneye çıkacak.

Kendine has tuz atma hareketiyle dünya çapında bir fenomen olan Nusret, 14 Şubat’ta Monaco’da düzenlenecek ve aralarında Cristiano Ronaldo, LeBron James, Usain Bolt gibi isimlerin de yer aldığı Laureus Spor Ödülleri’ne davet edildi.

Instagram’da açtığı #saltbae etiketi sayesinde hareketini yurt dışındaki ünlülere kadar ulaştıran Nusret’in geceye damga vuracak isimlerden olması bekleniyor.

Laureus Spor Ödülleri

Yılın en başarılı sporcularını onurlandıran Laureus Dünya Spor Ödülleri, 2000 yılından bu yana resmi olarak veriliyor. Törende, yılın erkek sporcusu, yılın kadın sporcusu, yılın takımı, yılın engelli sporcusu, yılın ekstrem sporcusu, ömür boyu başarı ödülü ve sporda iyilik ödülü gibi kategorilerde dağıtılacak ödüller sahiplerini bulacak.