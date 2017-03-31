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Nusret Gökçe Aşkı Dubai’de Buldu

31 Mart, 2017 | 11:52

Nusret Gökçe Aşkı Dubai’de Buldu

Ete tuz dökme hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, aradığı aşkı Dubai ‘de buldu.

Son dönemin en popüler işletmecilerinden biri olan ve Dubai ‘de restoran açan Nusret Gökçe, aradığı aşkı da Dubai ‘de buldu.

Şu sıralar Fransız güzel Candy Denat ile birlikte olan Nusret Gökçe, sevgilisiyle Dubai ‘de tanışmış. İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen çift, 1 yıldır birlikte. Candy Denat, Dubai’deki bir medya şirketinde çalışıyor.

Nusret Gökçe Aşkı Dubai’de Buldu

Dubai ‘ye gitme sebebi

Nusret Gökçe’nin Dubai ‘ye gitme sebebi olarak Candy Denat gösteriliyor. Sık sık sevgilisine sürprizler yaptığı konuşulan Nusret Gökçe, son olarak kız arkadaşıyla İtalyan giyim markasının Dubai ‘deki etkinliğine katılmıştı.

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