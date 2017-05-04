Oyuncu Karel Marquez Maldivler Balayı Tatilinde

04 Mayıs, 2017 | 10:22

Oyuncu Karel Marquez ve eşi Sean Farinas, Maldivler balayı tatilinde.

Her çiftin hayalinde mutlaka bir balayı tatili vardır. Balayını doğayla iç içe lüks bir tatile dönüştürmek ister çiftler. Geçtiğimiz Aralık ayında birlikteliklerini evliliğe dönüştüren Karel Marquez – Sean Farinas çifti de balayı tatili için bunun en güzel örneklerinden olan Maldivler ‘in yolunu tuttu.

Balayı otelleri ve sunduğu sınırsız imkanlarla yeni evli çiftlerin gözde tatil durağı Maldivler ‘de unutamayacakları anlar yaşayan Karel Marquez ile Sean Farinas, sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Beyaz kumlu plajlarda güneşlenen, turkuaz denizin tadını çıkaran, kumsalda romantik bir akşam yemeği yiyen ve Maldivler ‘in zengin sualtı yaşamını keşfeden çift, bu eğlenceli ve romantik anlarını bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Özellikle Karel Marquez, instagram sayfasından paylaştığı Maldivler fotoğraflarıyla eşiyle birlikte ne kadar eğlenceli bir balayı geçirdiklerini gözler önüne seriyor.