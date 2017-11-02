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Özcan Deniz’in Bebeği Kız mı Erkek mi?

02 Kasım, 2017 | 15:20

Özcan Deniz’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bebek kız mı, erkek mi?

25’lik sevgilisinin hamile olduğunu öğrenince havalara uçan Özcan Deniz, kızının olacağını sanıyordu. Ancak bebek sürpriz yaptı. Özcan Deniz müstakbel eşinin sonraki kontrolünde oğlunun olacağını öğrendi.

Özcan Deniz’in, 1 yıldır birlikte olduğu sevgili Feyza Aktan hamile olduğunu öğrenince çok sevinmişti. Nikah hazırlıklarına başlayan çift oğullarının olacağını öğrendi.

Özcan Deniz “Bebek hepimize sürpriz yaptı. Kızım değil, oğlum olacak” diyerek yaşadığı sevinci hayranları ile paylaştı.

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