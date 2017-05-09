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Roma’da Aşk Başkadır

09 Mayıs, 2017 | 10:55

Asena Hasan Dere Roma Tatili, Sicilya İtalya

3 yıldır birlikte olan Asena ve Hasan Dere, aşk tazelemek için Roma’nın yolunu tuttu.

Trevi Çeşmesi, Kolezyum, Vatikan Müzeleri ve dahası. Avrupa’nın tarihi başkenti Roma, aynı zamanda dünyanın en romantik şehirlerinden. Her yıl milyonlarca çift, küçük kaçamaklar ve balayı gibi sebeplerle buraya geliyor.

Bu çiftlere Asena ve Hasan Dere de katıldı. 3 yıldır birlikte olan ikili, geçtiğimiz günlerde Roma’ya giderek adeta aşk tazelediler. İtalya tatilleri sırasında muhteşem plajlarıyla ünlü sakin ve huzurlu bir turistik bölge olan Sicilya’da da konaklayan ikili İtalya’nın keyfini sürdü.

Asena Hasan Dere Roma Tatili

Asena instagram sayfasına yüklediği bu fotoğrafla ‘an itibariyle Antalya’dan Sicilya’ notunu düştü.

Ayrılacakları İddia Edilmişti

Hasan Dere’nin evli ve çocuk sahibi olduğunun öğrenilmesinden sonra ayrılacakları konuşulan çift, iddiaları yalanlayarak Roma ve Sicilya tatiliyle aşklarını perçinlediler.

Roma ve Sicilya

Binlerce yıllık tarihi, lezzetli İtalyan yemekleri, renkli gece hayatı ve Arnavut kaldırımlı taş sokaklarıyla Roma, gidenin bir daha gitmek isteyeceği şehirlerden. İtalya’nın güneyinde yer alan Sicilya ise büyüleyici güzellikteki sahilleriyle ve muhteşem doğasıyla meşhur. Görkemli Etna Yanardağı’na ev sahipliği yapan Sicilya’da şarap kültürü ön plana çıkıyor.

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Asena, Hasan Dere, İtalya, Roma,

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