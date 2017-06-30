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Ronaldo İkiz Çocuk Babası Oldu

30 Haziran, 2017 | 13:44

Ronaldo İkiz Çocuk Babası Oldu

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Ronaldo, ikiz çocuk babası oldu.

Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşıyor.

Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak ikiz erkek çocuk babası olduğunu duyuran Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrılarak çocuklarını görmeye gitti.

Taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu ikiz çocuklarını kucağına alan Ronaldo’nun Cristiano Jr. adında 7 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunuyor.

Sevgilisi de hamile

Öte yandan Ronaldo’nun yedi aydır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez de hamile. 5 aylık hamile olduğu belirtilen Georgina Rodriguez’in yakın zamanda doğum yapması bekleniyor.

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Real Madrid, Ronaldo,

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