15 Mart, 2017 | 14:18

Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu.

Mersin Arslanköy’de kurduğu tiyatroyla adını duyuran Ümmiye Koçak, İspanyol devi Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile aynı reklam filminde oynadı.

New York Avrasya Film Festivalinde yazıp yönettiği “Yün Bebek” filmiyle ödüle layık görülen Ümmiye Koçak, reklam filminin yönetmenliğini de üstlendi.

Ronaldo Ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu – Video İzle

Reklamda, Portekizli golcü futbolcu, yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmediğini anlatıyor. Reklam filminin çekimleri aralarında İstanbul’un da bulunduğu 6 ilde gerçekleştirildi. Cristiano Ronaldo ve Ümmiye Teyze’nin rol aldığı sahneler ise Madrid ve Mersin’de çekildi.