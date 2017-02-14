14 Şubat, 2017 | 10:30

Ünlü Rus model Lily Ermak, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu kez de instagram fenomeni Lily Ermak’ın hedefinde. Rus model, son zamanlarda ilişkileriyle sıkça gündeme gelen Ronaldo hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Rus Modelden Ronaldo’ya: Ne İstediğini Bilmiyor

Instagram’da 1.2 milyonun üzeride takipçisi bulunan Lily Ermak, Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı için, “Ne istediğini bilmiyor. Bu yüzden onu reddettim.” ifadelerini kullandı.