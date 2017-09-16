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Tarık Akan Gideli 1 Yıl Oldu

16 Eylül, 2017 | 16:27

Türk sinemasının usta ismi Tarık Akan aramızdan ayrılalı tam 1 yıl oldu.

Sanatçı Tarık Akan, ailesi ve sevenleri tarafından ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, komediden drama 100’ün üzerinde filmde rol aldı ve bu roller ile ölümsüzleşti.

Tarık Akan’ın oğlu Barış Zeki Üregül, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasına büyük özlem duyduğunu şu sözlerle anlattı;

“Onu çok özlüyoruz. Babamı seven, gençken izleyen, posterlerini asan Türk halkına, babamın sevgisine sevgiyle karşılık verdikleri için teşekkür ediyorum.”

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Barış Zeki Üregül, Tarık Akan,

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