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Türk Sinemasının Duayen İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti

11 Temmuz, 2017 | 12:47
Fikret Hakan Kimdir

Türk Sinemasının Duayen İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının duayen ismi Fikret Hakan, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinema ve tiyatrosunun ustalarından Fikret Hakan, tedavi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan 83 yaşındaydı. Usta oyuncu, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

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Fikret Hakan,

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