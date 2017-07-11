Türk Sinemasının Duayen İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti
11 Temmuz, 2017 | 12:47
Türk sinemasının duayen ismi Fikret Hakan, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Türk sinema ve tiyatrosunun ustalarından Fikret Hakan, tedavi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan 83 yaşındaydı. Usta oyuncu, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Fikret Hakan,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!