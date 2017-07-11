Türk Sinemasının Duayen İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti

Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti, Maldivler dönüşü THY uçağında büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan 83 yaşındaydı. Usta oyuncu, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Türk sinema ve tiyatrosunun ustalarından Fikret Hakan, tedavi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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