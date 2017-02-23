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Ünlü Çift Maldivler ‘deki Muhteşem Balayından Döndü

23 Şubat, 2017 | 10:02

Ünlü Çift Maldivler ‘deki Muhteşem Balayından Döndü

Geçtiğimiz günlerde balayı için Maldivler ‘e giden Murat Yıldırım ve İmane Elbani, ülkeye dönüş yaptı.

Hint okyanusunun cennet adalar topluluğu Maldivler ‘de muhteşem bir balayı tatili geçiren Murat Yıldırım ve İmane Elbani, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Maldivler ’deki balayından kısa süre önce döndüklerini söyleyen Murat Yıldırım, “Tatil bitti, işlere kaldığı yerden devam” dedi.

Geceliği 5 bin liralık Maldivler Balayı Turu

Maldivler balayı turuna çıkan çift, dünyaca ünlü isimlerin de konakladığı Maldivler ‘deki en lüks otellerden birini tercih etti. Turkuaz denizi ve muhteşem Maldivler manzaraları eşliğinde unutulmaz bir balayı geçiren ikili, balayı için kesenin ağzını açtı ve geceliği yaklaşık 5 bin lira olan otelde kaldı.

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Balayı, Maldivler, Murat Yıldırım,

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