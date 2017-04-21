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Ünlü Şarkıcının Sevgilisi Maldivler Tatilinde Yine Rahat Duramadı

21 Nisan, 2017 | 11:09

Ünlü Şarkıcının Sevgilisi Maldivler Tatilinde Yine Rahat Duramadı

Ünlü şarkıcı Robin Thicke’in sevgilisi April Love Geary, Maldivler tatilinde de rahat durmadı.

Instagram sayfasından paylaştığı seksi fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Robin Thicke’in kız arkadaşı April Love Geary, tatil için gittiği Maldivler ‘de yine benzeri paylaşımlarda bulundu.

Ünlü Şarkıcının Sevgilisi Maldivler Tatilinde Yine Rahat Duramadı

Hint okyanusunun tropik cenneti Maldivler, ünlü akınına uğramaya devam ediyor. Kartpostalları aratmayacak güzellikteki doğası ve muhteşem deniziyle herkesin beğenisini kazanan Maldivler, ünlüler için de vazgeçilmez bir tatil rotası.

Ünlü Şarkıcının Sevgilisi Maldivler Tatilinde Yine Rahat Duramadı

ABD’li şarkıcı Robin Thicke’in 22 yaşındaki sevgilisi April Love Geary de Maldivler sevdalısı isimlerden. April Love Geary bir süredir Maldivler ‘de tatil yapıyor ve hemen her anını instagram takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü Şarkıcının Sevgilisi Maldivler Tatilinde Yine Rahat Duramadı

40 yaşındaki Thicke ile bir süredir birlikte olan April Love Geary, sevgilisinin tüm engellemelerine rağmen sayfasına birbirinden seksi fotoğraflar yüklemeye devam ediyor.

Ünlü Şarkıcının Sevgilisi Maldivler Tatilinde Yine Rahat Duramadı

Şu sıralar Robin Thicke ile birlikte Maldivler tatili yapan April Love Geary, son seksi fotoğraflarını yine Maldivler ‘den paylaştı.

Ünlü Şarkıcının Sevgilisi Maldivler Tatilinde Yine Rahat Duramadı

April Love Geary, Maldivler tatilindeki seksi karelerle Instagram’daki 111 bin takipçisinin beğenisini kazanırken bu fotoğraflara sevgilisinin ne tepki vereceği merak konusu oldu.

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April Love Geary, Maldivler, Robin Thicke,

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