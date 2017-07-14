Van Der Wiel Tesislerde Sevgilisi İbiza’da

14 Temmuz, 2017 | 14:40

Van der Wiel tesislerde tek başına antrenman yaparken sevgilisi İbiza tatilinde eğleniyor.

Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hollandalı yıldız futbolcu Gregory van der Wiel, İstanbul Dereağzı Tesisleri’nde takımdan ayrı tek başına hazırlıklarını sürdürüyor.

Gregory van der Wiel sadece takımından değil model sevgilisi Rose Bertram’dan ayrılmak zorunda kaldı. Zira Rose Bertram, şu sıralar erkek arkadaşı olmadan İspanya İbiza Adası‘nda tatilin keyfini sürüyor.

İspanyol Adaları arasındaki en eğlenceli tatil noktası olarak gösterilen İbiza’da tatiline devam eden Rose Bertram, instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sevgilisinden ayrı kız arkadaşlarıyla İbiza’da deniz ve güneşin tadını çıkaran seksi model, renkli tatilinden kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor.