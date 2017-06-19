Yıldız Futbolcu Rüya Gibi Bir Törenle Milano’da Evlendi

19 Haziran, 2017 | 11:18

İtalyan yıldız Matteo Darmian, uzun süredir birlikte olduğu Francesca Cormanni ile Milano’da evlendi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da top koşturan İtalyan futbolcu Matteo Darmian, Francesca Cormanni ile hayatını birleştirdi.

İtalya’nın Milano şehrinde rüya gibi bir törenle nikah masasına oturan çiftin düğününe futbol dünyasının yıldızları da katıldı. Milano’da 120 kişilik davetli grubun katılımıyla başlayan tören sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlence ile devam etti.