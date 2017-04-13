Yolanthe Cabau: Kocama Oyun Oynanıyor

13 Nisan, 2017 | 10:16

Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, Hollanda basınına verdiği röportajda eşinin Galatasaray’dan ayrılabileceğinin sinyallerine verdi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Taraftarın ‘Yenge’ diyerek adlandırdığı Yolanthe Cabau, İstabul’dak, terör saldırılarını işaret ederek “Riskli bir yerde olmak istemiyoruz. Ailecek parklara gidebiliyoruz ama her zaman diken üstündeyiz” dedi.

Eşinin transfer dedikodularına da yanıt veren Yolanthe Cabau, “Wesley’yi 9 yıldır tanıyorum. Başka bir takıma transfer olduğunda hep son dakika söyler” ifadelerini kullandı.