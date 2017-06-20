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Yunanistan’da Aşk Tatili

20 Haziran, 2017 | 13:31

Deniz Baysal Barış Yurtçu Yunanistan Tatili

Ünlü oyuncu Deniz Baysal sevgilisi Barış Yurtçu ile Yunanistan’da tatil yapıyor.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yıldızı Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, Yunan Adaları tatili yapıyor.

Deniz Baysal Barış Yurtçu Yunanistan Tatili

Yunan Adaları Balayı turlarının gözdesi Santorini’de tatilde olan ikilinin keyfi oldukça yerinde. Gün batımlarıyla meşhur romantik Yunan Adası Santorini’nin tadını çıkaran Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, oldukça eğlendikleri tatillerinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyorlar.

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Deniz Baysal, Santorini, Yunan Adaları,

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