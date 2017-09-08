Ziynet Sali de Bikinili Poz Verdi

08 Eylül, 2017 | 12:53

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıktı.

Şarkıcıya bu seyahatinde gizemli bir erkek arkadaşı eşlik etti.

Bayramda Kıbrıs’ta sahne alan şarkıcılar kervanına katılan Ziynet Sali, buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken Kıbrıs’a bir erkek arkadaşını götürerek konserinin aynı zamanda bir tatil olmasını sağladı.

Gizemli erkek arkadaşı ile gittiği yavru vatanda iş ve tatili birleştiren Ziynet Sali gündüz saatlerini otelin plajında geçirdi.İskelede güneşlendiği saatlerde gizemli bir erkek arkadaşı da Ziynet Sali’ye eşlik etti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ve onlara pozlar da veren Ziynet Sali erkek arkadaşıyla ilgili konuşmak istemedi. (Posta)