ABD’li Şarkıcıdan Hamilelik Pozu

14 Aralık, 2016 | 10:21

ABD’li şarkıcı Pink, birçok ünlü isim gibi sosyal medya hesabından hamilelik fotoğrafı paylaştı.

Ünlü şarkıcı Pink, ikinci kez anne olmanın heyecanı içerisinde. 37 yaşındaki Pink, instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hamileliğinin nasıl gittiğini merak eden takipçilerinin merakını giderdi.

Beş yaşındaki kızı Willow’un kendisine arkadan sarıldığı üstsüz pozu sayfasına yükleyen Pink, fotoğrafa “İşte gerçek kucaklaşma” notunu düştü.

Carey Heart ile evli olan Pink, hamileliğini geçtiğimiz ay paylaştığı başka bir fotoğrafla duyurmuştu. Öte yandan çift ikinci bebeklerinin cinsiyetini ise sürpriz olması için saklıyor.