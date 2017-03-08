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Alessandra Ambrosio’nun Güzellik Sırları

08 Mart, 2017 | 12:23

Alessandra Ambrosio'nun Güzellik Sırları

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio’nun merak edilen güzellik sırları…

Victoria’s Secret markasının vazgeçilmez modellerinden Alessandra Ambrosio, podyumda yürüdüğünde herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor. Markanın en uzun soluklu meleklerinden olan Alessandra Ambrosio, doğal güzelliğinin merak edilen sırlarını paylaştı.

Alessandra Ambrosio'nun Güzellik Sırları

Alessandra Ambrosio Nasıl Fit Kalıyor?

36 yaşındaki Alessandra Ambrosio, her Brezilyalı kadın gibi sıkı bir vücuda sahip olmaya önem veriyor. Seksi model fit görüntüsünü squat ve lunge’yi borçlu. Alessandra Ambrosio ayrıca pilates, yoga ve baleyle de ilgileniyor. Outdoor sporları ilgisiyle bilinen Alessandra Ambrosio, voleybol oynamak, yüzmek ve çocuklarıyla parkta koşuşturmaktan hoşlanıyor.

Alessandra Ambrosio'nun Güzellik Sırları

Göz Kamaştıran Saçlarını Nelere Borçlu?

Alessandra Ambrosio, saç konusunda kendini Brezilya Sao Paulo’daki kuaförüne emanet etmiş durumda. Kuaföründe organik ürünler kullanıyor ve fırsat buldukça multivitamin terapisi uyguluyor.

Sao Paulo

Alessandra Ambrosio

Cilt Bakımı Olmazsa Olmaz

Cildine oldukça dikkat eden Alessandra Ambrosio, dışarı çıkarken mutlaka güneş koruyucu kremler kullanıyor. Pee­ling uygulaması sonrası bronz­laş­tı­rı­cı sprey kullanan Alessandra Ambrosio, ışıl ışıl bir tene sahip oluyor.

Alessandra Ambrosio'nun Güzellik Sırları

Alessandra Ambrosio Ne Yer Ne İçer?

Alessandra, diyet yapmanın gerekli olmadığını düşünüyor. Sabahları jambonlu yumurta yemeyi seviyor. Kahvaltıda olmazsa olmazı kahve. Öğlenleri yağsız ızgara, tavuklu veya balıklı salata yemeyi tercih eden Alessandra Ambrosio, akşam yemeklerinde ise İtalyan ve Japon mutfaklarını tercih ediyor. Akşam öğününde bir avuç fındıkla bir bardak kahve içmeyi ihmal etmiyor.

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Alessandra Ambrosio, Victoria's Secret,

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