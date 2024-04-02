“Sosyal medyada marka projeleriyle gençlerin arasında son zamanlarda en çok dikkat çeken moda yazarı stilist Asena Sarıbatur kariyerimi İMA değiştirdi.” dedi

Asena Sarıbatur moda yazılarının ilham ve tasarımdan üretime kılavuz olduğunu Moda Eğitim Platformu olan IMA’da istediklerini yapmak için yola çıktığını anlatatı.

Asena Sarıbatur söyleşi;

– Sevgili Asena ne zaman tanınmaya başlandın? Hani bir dönüm noktası vardır, senin nasıl oldu ?

Asena Sarıbatur: Doğru zamanda, doğru yerde olmak ve ne istediğimi gerçekten biliyor olmak hayatınızı doğru yönde yönetmek için gerekenlerden. Ancak mutlaka bir de itici/destek bir gücü ihtiyacınız vardır. Bu anlamda İMA benim o itici gücüm oldu. Moda konusunda benim ilgimi ve yeteneklerimi tetikleyen bir olgu oldu.

Doğru yoldayım dediğim yerdi. İlk derste 4-5 yıl sonramı gördüm. Çünkü inandım. Ve şimdi tam da o sıralarda otururken düşündüğüm 4-5 yıl sonramı yaşıyorum.

– Tv programı hazırlayıp sunmaya başladın, önemli bir gazetede köşe yazıları yazdın peki buralara nasıl geldin?

Asena Sarıbatur: Sosyal medyadaki marka projelerimle birlikte tanınırlığım her geçen gün arttı. Tabi bu tanınırlığım bana farklı bir motivasyon yarattı. Ancak TV’nin gücü yadsınamaz. Programlarım bu konuda oldukça katkı sağladı. Ama hala da çok tanındığım söylenemez bence:)

–Köşe yazarlığınında da çok başarılısın, bunu nasıl yapabiliyorsun? Ayrı bir yetenek değil mi bu ?

Asena Sarıbatur: Yazı yazmak ve fikir üretmek beni çok mutlu olduğum bir şey. Milliyet’teki köşemde sürekli bir araştırma içerisinde olmak beni farklı bir boyutta yaşatıyor.Çoğu zaman çok daha uzun içerikler hazırlayıp, çok daha fazla konuya yer vermek istiyorum. Bu işi ve işimi işte bu kadar seviyorum ki bu en kötü yanı siz düşünün.

-Bloomberg Tv’de de kendin hazırlayıp sunduğun Styleİst isimli moda programın çok başarırıydı.

Asena Sarıbatur: Nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Dijital dünya bildiğiniz gibi çok hızlı. Bizi birçok konuda bu hız olumlu olarak etkilledi. Fakat bu iyi olduğu kadar her şeyi çok hızlı tüketmemize sebep olan bir konu oldu. Bir youtube kanalı açmaktansa, uzun uzun anlatıp gerçek içerikler çıkarabileceğim bir TV programı yapmaya karar verdim ve böyle başladı.

-Sosyal medya’da ne kadar zaman geçiriyorsun?

Asena Sarıbatur: Çok! Bu soruyu yanıtlarken girip Instagram uygulamasına baktım. Günde ortalama 3-4 saat diyor! Korkunç..

-Peki bir sabah uyandın, Instagram kapandı neler hissedersin

Asena Sarıbatur: Zaman zaman bunu düşünüyorum. Ve bazen çok da istiyorum. Sanırım şu an hayatımın merkezinde olduğu için ilk anda biraz bocalarım ama uzun vadede çok rahat baş edebilirim bel kide mutlu olurum bu durumla. Çünkü hep kendimi, önemli yanları olsa da bu yapay dünyaya tam anlamıyla ait olmamak üzere konumlandırıp geliştirdim. Sosyal medya olmadan da yapabileceğim çok şey var, onlara odaklanırım.

-Moda senin için ne ifade ediyor?

Asena Sarıbatur: Moda benim için sadece giyim kuşam değil bunun ve tüm trendlerin çok ötesinde… Aslında hayatın kendisi.

Çünkü tarih, sanat, sinema, müzik gibi birçok farklı dinamikle yakın ilişkide olan ve bu dinamiklerden etkilenip yine bu dinamikleri besleyen çok önemli bir olgu. Moda; bir ülkeyi tanıtmaya varacak kadar önemli sosyal yönleri de olan bir kavram.

-Moda olsun dediğin bir akım var mı sence?

Asena Sarıbatur: Maskülen ve oversize blazer ceketler hep olsun. Elbette gerçek anlamda “boyish” olanlar ve vatkalılar. Ben vintage parçalarımla bu etkiyi yakalıyorum ama bu akım her yeri sarsa daha mutlu olurum. Düşük bel pantolon modası da asla gelmesin!

-En sevdiğin moda tasarımcılar kimler?

Asena Sarıbatur: Phoebe Philo, Stella McCartney, Miuccia Prada çok özel isimler. Hakan Yıldırım’ı da çok severim.

-Cilt bakımında fark ediliyorsun.. Bir sırrın var mı?

Asena Sarıbatur: Çok teşekkür ediyorum. Cildimi Kaş’tan aldığım doğal keçi sütü sabunuyla yıkıyorum bir süredir. Çok memnunum. Göz kremimi, gündüz ve gece kremimi aksatmıyorum. Haftada bir maske uyguluyorum. Her ay temizliğe ve canlandırmaya yönelik cilt bakımı yaptırıyorum. En beğendiğim ve kullandığım marka La Mer.

-Spor yapıyorsun sanırım?

Asena Sarıbatur: Evet düzenli spor yapıyorum. Haftada 2-3 gün özel bir eğitmenle fonksiyonel antrenmanlar yapıyorum. Ayrıca beslenme konusunda gerçekten kendimi bildim bileli özenli oldum. İyi ve sağlıklı şeyler yediğimde mutlu oluyorum. Gazlı içeceklerin, çikolatanın tadı hatırlanmayacak kadar uzaklar.Tatlı sevmem.

-En son okuduğun kitap, seyrettiğin film, seyahate gittiğin ve gitmek istediği ülke ve tabi en çok kiminle tanışmak istersin ?

Asena Sarıbatur: En son okuduğum, Pernille Teisbaek’in Dress Scandinavian kitabı. Fırsat buldukça Netflix izliyorum, ama Bohemian Rhapsody son zamanlarda ki en güzel filmdi, kostümleri de müthişti.

İtalya ve Floransa‘ya iş için sıklıkla gidiyorum, biraz vakit buldum mu keyifli analar döndürüyorum 🙂

Fas’ı mutlaka görmek istiyorum… Tanışmak istediğim kişi ise Oprah Winfrey tabi. Onun başarı hikayesi gerçekten muazzam ve çok etkileyici.

Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz, sevgili Asena,

OpenAI / CumaCuma

Tarzınla Yürü | Asena Sarıbatur