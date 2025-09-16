Hollywood’un kült yapımlarından Once Upon a Time in Hollywood’un devam filmi için çekimler başladı ve başrolde yer alan Brad Pitt, yıllar sonra bir kez daha Cliff Booth karakterine hayat veriyor. 61 yaşındaki oyuncu, Los Angeles’taki sette beyaz retro gömleği, solmuş mavi kot pantolonu ve 70’leri anımsatan saç modeliyle kameralara yansıdı. İlk filmdeki performansıyla 2020’de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Pitt, bu kez Quentin Tarantino’nun senaryosunu yazdığı hikâyeyi David Fincher yönetiminde canlandıracak.

Brad Pitt’e ilk filmde Leonardo DiCaprio eşlik etmişti

İlk filmde Pitt’e eşlik eden Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Rick Dalton karakteriyle birlikte 1969’un değişen Hollywood atmosferinde geçen hikâye, kurguyla tarihi iç içe geçirerek büyük yankı uyandırmıştı. Devam filminde ise Tarantino yönetmen koltuğunu Fincher’a devretti, ancak hikâyeyi yine kendisi kaleme aldı.

Projeye uzun süre ara verilmiş, hatta Quentin tarafından rafa kaldırılmıştı. Ancak Pitt’in girişimleriyle canlanan yapım, Netflix tarafından satın alındı ve kullanılmamış senaryo için yaklaşık 20 milyon dolar ödendi.

70’ler havası, nostaljik Hollywood dekoru

Geçtiğimiz ay Los Angeles’ta yapılan çekimlerde Pitt, sarı peruk takarak, dama desenli pantolon ve traşlı saçla bambaşka bir görünümde görüntülenmişti. Son olarak ikonik Beverly Cinema önünde yeniden Booth görünümünde kameralara yakalanan oyuncu, 1970’lerin ruhunu taşıyan set tasarımı arasında objektiflere gülümsedi. Quentin’e ait sinema salonu, dönemin film afişleriyle süslenerek adeta zaman kapsülüne dönüştürüldü; duvarda Richard Pryor’ın Which Way Is Up? (1977) afişi de dikkat çekti.

Tarantino’nun bir dönem Booth karakterini merkezine alan The Movie Critic adlı ayrı bir film planladığı biliniyordu. O proje rafa kalksa da, o döneme ait nostaljik unsurların büyük kısmının Cliff Booth’un yeni macerasına taşındığı konuşuluyor.

