Hollywood’un efsane isimlerinden Robert Redford, 16 Eylül 2025’te Utah’taki Sundance’taki evinde yaşamını yitirdi. Redford’un halkla ilişkiler sorumlusu Cindi Berger tarafından yapılan açıklamada, ünlü sanatçının “sevdiği yerde, sevdikleriyle çevrili olarak huzur içinde öldüğü” belirtildi ve ailenin mahremiyet talep ettiği vurgulandı.

Robert Redford’tan sinemaya ve çevreye adanmış bir hayat

1936’da Santa Monica’da doğan Redford, genç yaşta sanatla tanıştı ve Avrupa’da geçirdiği yılların ardından New York’ta tiyatro eğitimi aldı. 1963’te Broadway’de Neil Simon’ın “Barefoot in the Park” oyunuyla parladı ve bu rolü daha sonra sinemaya taşıdı.

1969’da Paul Newman ile başrolü paylaştığı “Butch Cassidy and the Sundance Kid” filmiyle dünya çapında ün kazandı. 1970’ler boyunca “Jeremiah Johnson”, “The Way We Were”, “The Great Gatsby” ve “All the President’s Men” gibi birçok kült filmde rol aldı. 1980’de yönetmenliğe adım attığı “Ordinary People” ile En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı.

Sundance efsanesi

Redford, bağımsız sinemaya verdiği destekle de hafızalara kazındı. 1981’de kurduğu Sundance Institute, genç ve cesur sinemacıları destekleyen en önemli platformlardan biri haline geldi. Her yıl düzenlenen Sundance Film Festival, birçok bağımsız yönetmenin kariyerine yön verdi.

Ayrıca doğaya olan tutkusu onu çevre koruma hareketlerinin öncülerinden biri yaptı. 1961’de taşındığı Utah’ta doğal alanların korunması için yıllarca mücadele etti ve bu bölgedeki yaşamını “yeniden doğuş” olarak tanımladı.

Unutulmaz bir miras

Redford, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de oyunculuğu bırakmadı. 2017’de Jane Fonda ile “Our Souls at Night” filminde buluştu, 2018’de ise “The Old Man & the Gun” filminde rol aldı. Emekliliği hiçbir zaman düşünmediğini belirterek “Hayat durmak değil, devam etmekle anlamlı” demişti.

Sanat dünyasına kattıkları, bağımsız sinemaya ve çevreye verdiği katkılarla Robert Redford, sinema tarihine silinmez bir iz bırakarak hayata veda etti.

