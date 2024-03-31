Bir zamanların ünlü oryantali Tanyeli, geçen yıl yakalandığı kanser nedeniyle tedavi görüyor. Tanyeli, Ramazan ayı nedeniyle Üsküdar Kuleli’deki Yakamoz Restoran’da iftar yemeği verdi.

Tanyeli’nin iftarına tanıdık simalar katıldı

Taner Acar Kaya’nın ev sahipliği yaptığı iftar davetine sanatçı Zara, Ferman Toprak, Doğuş, Gülcan Köseoğlu, Safiye Soyman, Yonca Evcimik, Sami Çelik ve İsmail Özkan’ın yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Tamer Köseoğlu, Lütfü Sapmaz, Serpil Uzunçavdar, Salih Keçeci, Türkan Şerbetçi, Nurcan Sabur, radyocu Ali Şentürk ve daha bir çok kişi katıldı. Mustafa Bozkurt’un organize ettiği gece boğaz manzarasında yapılan semazen gösterisiyle son buldu.

Basın mensuplarına konuşan Tanyeli, “Dünya fani dünya, hepimiz yolcuyuz. Gelen herkesin ayağına sağlık, daha güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle yanımda olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Tanyeli ve eşi Avustralya’da düğün yaptı. Bursalı işadamı İlker Sünnili ile 2014 yılında evlenen, Bodrum’da aile arasında küçük bir tören düzenleyen Tanyeli ve eşi Avustralya’da düğün yaptı.

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