Grammy ve Latin Grammy ödüllü sanatçı Shakira 7 yıl aradan sonra “Women Do Not Cry Anymore” albümünü çıkartı. Gerçek adı Isabel Mebarak Ripoll olan Shakira’yı metroda görenler şaşırdı.
Shakira’dan yepyeni albüm
7 yıl sonra ilk kez albüm çıkartan Latin şarkıcı, “Las Mujeres Ya No Lloran” adını verdiği albümünü 22 Mart’ta dinleyecilerle buluşturdu.
Shakira’nın yedi yıl aradan sonra çıkardığı albümde 8 yeni şarkı yer alıyor.
Shakira’dan 40 bin kişilik konser
7 yıl aradan sonra 12. albümü “Las Mujeres Ya No Lloran”ı yayımlayan Shakira, 27 Mart akşamı Times Meydanı’nda 40 bin kişilik ücretsiz konser vermişti.
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dört haftalık Antik Felsefe eğitimini internet üzerinden tamamlayıp University of Pennsylvania’dan diplomasını aldı.
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