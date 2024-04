Asena Sarıbatur katıldığı Alem Dergisinin konuğu olduğu yayında yarattığı Aperlae Living ismini koyduğu parfüm markasının hikayesini anlattı

Asena Sarıbatur: Aperlae Living parfümüne Kaş ve Kalkan ilham oldu

Asena Sarıbatur parfümünün hikayesini şöyle anlattı.

“Antik kentin yakınında büyüdüm. Daha henüz 4 yaşındayken Doğu Akdeniz’in güzel mavi sularında yüzmeyi öğrendim. Doğaya, denize ve büyüdüğüm bölgenin kültürüne olan sevgisi ve tabi toprağın ve bitkilerin kokusu parfümüm için ilham kaynağı oldu.

Doğu Akdeniz’in geleneksel yaşam tarzı ve Akdeniz doğasından gelen minimal ve egzotik estetik, yarattığım markanın merkezinde yer alıyor.

Aperlae, Kaş’ta yer alan antik bir kent ve koy. Bu isim çocukluğumdan beri bir gün hayatımda bir noktada kullanacağımı düşündüğüm bana tınısıyla ve enerjisiyle güzellikler hatırlatan bir isimdi.

Doğa olarak bu koyu ve antik kenti, o berrak suları hep kalbimde taşıdım. Markaya “living” dedim çünkü Aperlae’den çıkışla hayal ettiğim bu Akdeniz dünyasıyla bir yaşam stili sunmayı hedefledim. Ayrıca Kaş, Kalkan, Kaputaj gibi bölgenin antik tarihini de sahipleniyoruz ve Leto, Artemis gibi tanrıçalar ilham kaynağımın temelini oluşturuyor

Aperlae Living, o eski zamanların, Tanrıların ve Tanrıçaların, Roma İmparatorluğunun gücünün ve en önemlisi eski Anadolu’nun mistiklerinin, markanın her parçasına işlenen bu büyülü hissine sahiptir.

Asean Sarıbatur: Ben tam bir koku hastasıyım

Ben tam bir koku hastasıyım. Hep çok duyarlı olmuşumdur kokulara karşı. Çok fazla parfüm araştırıp koklarım. Şahsi olarak cinsiyetsiz, maskülen izleri de ağırlıkta olan karakteristik, herkeslerde rastlamadığımız parfümler benim favorilerim oldu hep.

Marka kurma hayalim de her zaman koku dünyası üzerine olması yönündeydi. Şu aşamada 2 farklı kolonyamız ve 1 adet de parfümümüz var. Ne kadar yeni koku eklenirse eklensin bu 3 kişilik aile her daim markanın imzası olacak. Her ne kadar kolonya olsalar da Bezirgan ve Kalamaki hem hikayeleri hem kokularıyla parfüm gibi kullanılabilecek dokudalar adeta… Bende yerleri hep ayrı olacak.

After Rain de bence Aperlae Living’in imza kokusu olarak kayıtlara geçecek zaman içerisinde. Yağmurdan sonraki toprak kokusu hayatta en sevdiğim kokulardandır. Kaş’ta da her zaman yağmur çok güçlü yağar, önce bir korkutur ardından güneş doğmaz dedirtir.

Ama hemen ardından güneş ışıl ışıl olur, doğa uyanır ve müthiş bir koku yayılır etrafa. İşte bu kokudan ilhamla doğdu After Rain.

Aperlae Living’in kreasyonları tamamen Doğa Ana’yı hissetmekle ilgilidir; saf basitlik ve benzersizliktir.

Doğu Akdeniz yaşamının tam merkezinde yer almakta ve modernite içinde gelenek yoluyla yaratma fikirlerine bağlı kalmaktadır. Açık fikirli bir stil anlayışıyla Aperlae Living, yüksek kaliteli üretimi destekler ve yerelliğin kültürel mirasının tam bilincine sahiptir.”