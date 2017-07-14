Beyonce İkizlerinin Yüzünü İlk Kez Gösterdi
14 Temmuz, 2017 | 11:45
ABD’li şarkıcı Beyonce, bir aylık ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.
ABD’li dünyaca ünlü pop şarkıcısı Beyonce, ikizleri Sir Carter ve Rumi’nin ilk fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Beyonce, paylaşımının altına “Sir Carter ve Rumi bugün 1 aylık” diye yazdı.
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