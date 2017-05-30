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Çağdaş Çağrı Meksika’dan Ödülle Döndü

30 Mayıs, 2017 | 14:52
Çağdaş Çağrı Meksika’dan Ödülle Döndü

Bülent Emin Yarar filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor

Çağdaş Çağrı’nın ilk uzun metrajlı filmi Geçmiş (The Past), Meksika’dan ödülle döndü.

Yönetmen koltuğunda Çağdaş Çağrı’nın oturduğu Geçmiş (The Past), festival yolculuğuna devam ediyor. Yakın zamanda vizyona girmesi beklenen film, bu yıl 12’ncisi gerçekleşen Uluslararası Mexico Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.

Oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yarar, Lila Gürmen, Gözde Kansu, Yeliz Akkaya ve Volga Sorgu gibi önemli isimleri barındıran film, daha önce de ARFF Uluslararası Paris Film Festivali’nde En iyi Yönetmen Ödülü’nü almıştı.

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Çağdaş Çağrı, Film Festivali, Geçmiş, Meksika,

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