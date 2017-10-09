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Cindy Crawford İtiraf Etti!

09 Ekim, 2017 | 15:33

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford’un, 50 yaş itirafı…

Cindy Crawford 50 yaşından sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını dile getirdi.

Cindy Crawford, “Yaşlanmak hakkında sizi en çok korkutan şey nedir?” sorusunu yanıtladı.

Posta’ya konuşan ABD’li model, “48, 49 ve sonra ahhh! Ama 50’ye girdikten sonraki gün iyiydi ve hâlâ kendimdim! Bir modelim, yani insanların nasıl göründüğünüze çok fazla dikkat ettiği bir işim var. Erkekler için de zor ama kadınlar için daha zor” yanıtını verdi.

Değişiklikleri Farkediyorsunuz

51 yaşındaki Cindy Crawford, “Hiçbir şey eskiden olduğu gibi değil ve aynada da değişiklikleri fark etmeye başlıyorsunuz. Bence zor olan bu. İşte bu yüzden hayatınızın diğer alanlarını geliştirmeniz çok daha önemli. Bu, iyi bir ilişki içinde olmak demektir.

Mesela benim açımdan aile ve çocuklar ile ilgili şeyler ve sevdiğim işlerde çalışmak demektir. Ve hayır işleri yapmak. Spor yapmak gibi uğraşlarınız varsa ve mutluysanız, her şey daha kolay hale gelir. Ama yine de zor” ifadelerini kullandı.

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ABD, Cindy Crawford, model,

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