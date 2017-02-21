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Cristiano Ronaldo Evleniyor

21 Şubat, 2017 | 09:21

Cristiano Ronaldo Evleniyor

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile evleniyor.

Real Madrid forması altında birçok başarıya imza atan Cristiano Ronaldo, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Irina Shayk ile olan 5 yıllık birlikteliğin ardından Rus modelle yollarını ayıran Ronaldo, uzun arayışlar sonunda aradığı aşkı yeniden buldu.

Cristiano Ronaldo Evleniyor

Cristiano Ronaldo Evleniyor

Portekizli yıldız futbolcu, annesinin de teşvikiyle evlenme kararı aldı. 31 yaşındaki Ronaldo’nun 2018’in yaz ayında kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile dünya evine gireceği iddia edildi. Düğünün 2018 Dünya Futbol Şampiyonası öncesi mi sonrası mı yapılacağı ise henüz bilinmiyor.

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Cristiano Ronaldo, Real Madrid,

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