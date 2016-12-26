26 Aralık, 2016 | 11:42

Real Madrid’in süper golcüsü Cristiano Ronaldo, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Rus model Irina Shayk’tan ayrıldıktan sonra adı birçok güzelle anılan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni sevgilisi İspanyol model Georgina Rodriguez ile objektiflere takıldı.

Şu sıralar Christmas dolayısıyla tatilde olan Cristiano Ronaldo, günlerini model sevgilisiyle geçiriyor. Önceki gün birlikte akşam yemeği yiyen çift, dudak dudağa öpüşürken yakalandılar. 31 yaşındaki futbolcu, etraftakilerin bakışlarına aldırmadan sevgilisini dudaklarından öptü.