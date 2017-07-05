Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Diva’nın Hindistan Halleri

05 Temmuz, 2017 | 09:20

Diva'nın Hindistan Halleri

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim isimli seyahat ve eğlence programının çekimleri için gittiği Hindistan ‘da file bindi.

Show TV’de yayınlanan Dünya Güzellerim isimli programın Hindistan bölümleri oldukça eğlenceli geçti. Safiye Soyman, Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Burcu Esmersoy’dan oluşan grup, hem Hindistan ‘da keyifli anlar yaşadı.

Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Hindistan Turları sırasında en dikkat çeken isim oldu. Boola isimli 4 yaşındaki bir fili muz ve şeker kamışı ile besleyen Diva, file binerek kısa bir tur attı.

Filin 200 km’lik yoldan özel bir araçla çekim alanına getirildiği öğrenildi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim, Hindsitan,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Patroniçe Yunan Adaları Turunda

Patroniçe Yunan Adaları Turunda

Ünlü iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan, Yunan Adaları Turunda
Maldivler’de Nikah Tazelediler

Maldivler’de Nikah Tazelediler

Yapımcı Nur Türkşen ile oyuncu Hakan Türkşen, tropik adaların incisi Maldivler’de nikah tazelediler.
Yılın Çifti Balayı İçin Maldivler’de

Yılın Çifti Balayı İçin Maldivler’de

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti, balayı için Maldivler'de...
Bu Yaz Halkidiki Tatili Yapmak İçin 5 Geçerli Neden

Bu Yaz Halkidiki Tatili Yapmak İçin 5 Geçerli Neden

Avrupa'nın Maldivler'i olarak bilinen Halkidiki tatili yapmak için geçerli 5 neden...

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.