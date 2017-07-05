Diva’nın Hindistan Halleri

05 Temmuz, 2017 | 09:20

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim isimli seyahat ve eğlence programının çekimleri için gittiği Hindistan ‘da file bindi.

Show TV’de yayınlanan Dünya Güzellerim isimli programın Hindistan bölümleri oldukça eğlenceli geçti. Safiye Soyman, Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Burcu Esmersoy’dan oluşan grup, hem Hindistan ‘da keyifli anlar yaşadı.

Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Hindistan Turları sırasında en dikkat çeken isim oldu. Boola isimli 4 yaşındaki bir fili muz ve şeker kamışı ile besleyen Diva, file binerek kısa bir tur attı.

Filin 200 km’lik yoldan özel bir araçla çekim alanına getirildiği öğrenildi.