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Ece Erken Nazım Torbaoğlu Dubai’ye Uçtu!

10 Kasım, 2017 | 11:17

Ece Erken Nazım Torbaoğlu aşkında flaş gelişme! /Magazin Haberleri

Ece Erken, ‘Şimdilik arkadaşız ve ona hala güvenmiyorum’ dediği Nazım Torbaoğlu ile dün akşam Dubai’ye uçtu. İkili, geceliği yaklaşık 20 bin TL olan Burj Al Arab isimli otelde konaklayıp 3 gün tatil yapacak. Dönüş ise pazar gecesi…

Saklambaç’tan Halil Çilingir’in haberine göre; Her defasında Nazım Torbaoğlu ile aşk yaşadığını inkar eden Erken, buna rağmen İzmirli işadamıyla yeni bir kaçamağa imza attı.

Geçtiğimiz gün İstanbul’daki bir mekanda Torbaoğlu’yla yemek yiyen Erken, “Nazım’a hala güvenmiyorum” demişti.

Erken’le birlikte olmaya başladığında evli olan işadamının boşanmasıyla ilişkinin önünde de bir engel kalmadı.

Nazım Torbaoğlu’nun ünlü sunucuyla rahat rahat görüşmek için bu tatili planladığı iddia edildi.

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Burj Al Arab, Dubai, Ece Erken, Nazım Torbaoğlu,

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