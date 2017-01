31 Ocak, 2017 | 13:05

Renkli müzikleri ilginç konularıyla Hint sinemasına olan ilgi her geçen gün artıyor. İşte gelişen sektörle parlayan En Başarılı Bollywood Yıldızları…

1- Aamir Khan

51 yaşındaki Aamir Khan, kariyeri boyunca Hint sinema tarihinin en popüler aktörü olmayı başardı. Dört Ulusal Film Ödülü ile yedi * Filmfare Ödülü kazandı.

2- Kajol Devgan

42 yaşındaki Kajol Devgan, Hindistan’da ve yurt dışında My Name Is Khan filmindeki Mandira rolüyle tanındı. Kajol Devgan Bollywood’un en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

3- Salman Khan

51 yaşındaki Salman Khan, dünya üzerinde en çok hayrana sahip Hint aktörlerden biri. Bollywood’da vücut geliştirmeyi ilk başlatan isim olarak bilinen Salman Khan, People dergisi tarafından “Dünyanın En Yakışıklı 7. Erkeği” ve “Asya’nın En Yakışıklı Erkeği” seçilmişti.

4- Shah Rukh Khan

51 yaşındaki Shah Rukh Khan, romantik, aksiyon ve komedi türünde 80’in üzerinde Bollywood filminde rol aldı. Oldukça popüler olan oyuncu, Bollywood Kralı olarak anılmakta.

5- Kareena Kapoor

36 yaşındaki Kareena Kapoor, daha çok komedi- dram ve suç tarzı filmlerde rol aldı. Güzel oyuncu 6 kez * Filmfare Ödülüne layık görüldü.

Editörün Notu:

* Filmfare Ödülleri: Bollywood sinemasında alanında uzmanlaşmış kişileri hem sanatsal hem de teknik bakımdan onurlandırmak için Times Grubu tarafından her yıl dağıtılan film ödülleri.