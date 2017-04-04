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Gwyneth Paltrow Ve Sevgilisi Meksika’da

04 Nisan, 2017 | 11:19

Gwyneth Paltrow Ve Sevgilisi Meksika’da

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow ve sevgilisi Brad Falchuk, Meksika’da tatile çıktı.

ABD’li ünlü aktris Gwyneth Paltrow, bir hafta sonu kaçamağında Meksika’da görüntülendi. Senarist ve yapımcı sevgilisi Brad Falchuk’un eşlik ettiği güzel oyuncu, ateşli Meksika sahilerinde romantik bir hafta sonu geçirdi.

Gwyneth Paltrow Ve Sevgilisi Meksika’da

İkili, Meksika ve Amerika kıtasının en meşhur plajlarından olan Cabo San Lucas’da objektiflere takıldı. Gün boyu denize girip güneşin tadını çıkaran çift, Meksika tatillerinden bir hayli hoşnut kalmış görüntüsü verdi.

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Gwyneth Paltrow, Meksika,

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