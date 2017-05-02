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Hadise Aradığı Aşkı Dubai’de Buldu

02 Mayıs, 2017 | 11:16

Hadise Aradığı Aşkı Dubai’de Buldu

Ünlü şarkıcı Hadise, aradığı aşkı uzaklarda Dubai’de buldu.

Önce Maldivler tatili ardından Dubai Turu yapan ünlü popçu Hadise, aradığı aşkı da burada buldu. Bir süredir adı Hakan Sabancı ile anılan Hadise’nin Dubai’de tanıştığı skydive eğitmeni ABD’li Brandon Johnson ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta kardeşi Derya Açıkgöz ile önce Maldivler’e giden Hadise, ardından bir süre Dubai’de tatil yaptı. Dubai tatili sırasında ‘skydive’ yapan ve uçaktan paraşütle atlayan başarılı şarkıcı, kısa sürede eğitmen Brandon Johnson ile yakınlaştı ve bu yakınlaşmadan yeni bir aşk doğdu.

Hadise Aradığı Aşkı Dubai’de Buldu

İddialara göre, Hadise, ‘skydive’ yaptığı günün akşamında Dubai’deki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. Seksi şarkıcı, Brandon Johnson ile çekilen fotoğrafını altına kalp emojisi yaparak paylaştı.

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Dubai, Hadise,

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