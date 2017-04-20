Haluk Levent Parti Kurdu
Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent, sosyal medya hesabından parti kurduğuna ilişkin esprili mesajlar paylaştı.
Haluk Levent, Twitter üzerinden yazdığı mesajlarda, Anadolu Halk ve Barış Partisi’ni (AHBAP) kurduğunu açıkladı.
Haluk Levent kurduğu partiyle ilgili şu mesajları paylaştı
Bana bir parti ismi bulun. Partiyi kuruyorum. Bak söz verdiniz “Parti kur oy verelim” diye.. Tüm oylar benim partiye tamam mı?
Anadolu Halk Partisi tamamdır. Hayırlı olsun.
Tüm illerde ilçelerde ön seçim olana kadar geçici olarak atamaları ben yapacağım. Parti içi demokrasi var kardeşim
Parti üyeleri artık abi demeyecek yasak! ‘Sayın genel başkanım’ diyeceksiniz. Diğer takipçilerim abi demeye devam edebilir
Parti il ve ilçe başkanlarının ve belediye ve milletvekili adaylıklarında erkek kotamız yüzde 20 olacaktır.
Sanal Bir Parti
Ünlü şarkıcı, Twitter mesajlarının haber olmasından sonra “Değerli basın mensupları kurduğumuz parti sanal bir partidir. Lütfen ciddiye almayınız. Beni de içeri attırmayınız” diye yazdı.
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