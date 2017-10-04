Hint Efsanesinden Maldivlerde Dev Parti

04 Ekim, 2017 | 13:48

Hindistan sinemasının yaşayan efsanesi Amitabh Bachchan, 75. doğum gününü Maldivler’de kutlamaya hazırlanıyor.

Amitabh Bachchan, yeni yaşını ailesiyle birlikte Maldivler’de büyük bir partiyle kutluyacak.

Havai Fişek, Şaraplar, Pastalar Hazırlandı

Hindistan basınında daha önce yer alan haberlere göre Bachchan, arkadaşlarına bir akşam yemeği vererek sade bir şekilde doğum gününü geçirecekti. Ancak süperstarın ismi açıklanmayan bir arkadaşı Hindistan’ın önemli bir gazetesine verdiği demeçte “Shweta Bachchan Nanda ve çocukları Navya Naveli ve Agastya’nın da aralarında bulunduğu Bachchan klanının tamamı 10 Ekim’de Maldivler’e gidecek. Abhishek ve Aishwarya bir haftalık bir kutlama planladı ve 11 Ekim’deki doğum gününde havai fişek gösterisinin de bulunduğu büyük bir parti yapılacak” dedi.

Maldivler’de 1 Haftalık Doğum Günü

Bachchan ailesinin, geçmişte yaptığı Maldivler tatilini çok sevdikleri ve doğum günü için de yine bu ülkeyi seçtikleri konuşuluyor. 1 haftalık kutlamalarda yat partisinin de yer alacağı bildirildi.