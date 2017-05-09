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İbiza’da Romantik Bir Mola

09 Mayıs, 2017 | 13:35

İbiza’da Romantik Bir Mola

Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez hafta sonu İbiza’da küçük bir kaçamak yaptılar.

Hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga’da zirve mücadelesi veren Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kısa bir mola verip hafta sonu kız arkadaşıyla birlikte İbiza’da tatil yaptı.

Yıldız futbolcu, İspanyol adalarının göz bebeği olan İbiza’da 23 yaşındaki kız arkadaşıyla güneşin tadını çıkardı. Kaldıkları şık ve lüks otelin havuz başında görüntülenen çiftin bir hayli keyifli olması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan İkilinin İbiza tatili için adaya özel bir jetle geldiği öğrenildi.

Deniz Kum Güneş ve Eğlence Adası İbiza

İbiza, İspanyol Adaları Tatili düşünenlerin yaz aylarındaki vazgeçilmez adresi. Her yıl dünyaca ünlü isimler ve binlerce turist, yaz tatili için geldikleri denizi, sahilleri, doğası ve gece hayatıyla meşhur İbiza adasında eğleniyor. İbiza, ünlü DJ’lerin sahne aldığı renkli partilerin adası olarak da biliniyor.

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Cristiano Ronaldo, İbiza, İspanya,

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