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Madonna Oğlu İçin Portekiz’e Taşınıyor

21 Haziran, 2017 | 09:48

Madonna Oğlu İçin Portekiz’e Taşınıyor

Ünlü şarkıcı Madonna, oğlunun Benfica alt yapısında oynayabilmesi için Portekiz’e taşınıyor.

ABD’li pop yıldızı Madonna, 2006 yılında evlat edindiği 11 yaşındaki oğlu David Banda’nın futbol yeteneğini geliştirebilmesi için elinden geleni yapıyor.

Öyle ki Madonna, Benfica alt yapısına kabul edilen oğlu için New York’u bırakıp Lizbon’a taşınma kararı bile aldı. Popun kraliçesi, Lizbon şehrinden 5 milyon sterline ev satın alıp oğlunu yine buradaki Fransız Lisesi’ne kaydettirdi.

Öte yandan Benfica’nın altyapısına kaydolan David Banda, U-12 takımıyla idmanlara çıkmaya başladı.

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Benfica, Madonna, New York,

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