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Maldivler Taklidi

01 Ağustos, 2017 | 11:51

Hakan Gizem Hatipoğlu Nikah Tazelediler

Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, Türkiye’nin Maldivler ‘i olarak bilinen Salda Gölünde nikah tazelediler.

Yapımcı Nur Türkşen ile oyuncu Hakan Türkşen, yaklaşık 2 hafta önce 23 yıllık evliliklerini Maldivler tatiliyle taçlandırıp nikah tazelemişlerdi.

Fotoğrafları Bile Benzer

Hakan ve Gizem Hatipoğlu da Türkiye’nin Maldivler’i olarak bilinen Salda Gölünde 6 yıllık evliliklerini Türkşen çiftinin benzeri şekilde tazelediler. Hatipoğlu çiftinin Nur-Hakan Türkşen’in instagram fotoğraflarının benzerlerini çektirmesi de dikkat çekti.

MALDİVLER’DE NİKAH TAZELEDİLER

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Maldivler,

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