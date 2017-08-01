Maldivler Taklidi

01 Ağustos, 2017 | 11:51

Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, Türkiye’nin Maldivler ‘i olarak bilinen Salda Gölünde nikah tazelediler.

Yapımcı Nur Türkşen ile oyuncu Hakan Türkşen, yaklaşık 2 hafta önce 23 yıllık evliliklerini Maldivler tatiliyle taçlandırıp nikah tazelemişlerdi.

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Hakan ve Gizem Hatipoğlu da Türkiye’nin Maldivler’i olarak bilinen Salda Gölünde 6 yıllık evliliklerini Türkşen çiftinin benzeri şekilde tazelediler. Hatipoğlu çiftinin Nur-Hakan Türkşen’in instagram fotoğraflarının benzerlerini çektirmesi de dikkat çekti.