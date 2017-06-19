19 Haziran, 2017 | 09:25

Galatasaray’ın sempatik tavırlarıyla bilinen kalecisi Muslera’nın eşiyle çıktığı mavi tur gergin bitti.

Geçtiğimiz günlerde baba olacağını duyuran Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile ege koylarını kapsayan mavi tura çıkmıştı. Yaklaşık iki hafta süren tatilde çift, Nautilus isimli kiralık tekne ile Ege koylarını gezerek sezonun yorgunluğunu attı.

Muslera’nın Mavi Turu Gergin Bitti

Mavi Tur sonrası Marmaris limanına yanaşan teknede görüntülendiğini fark eden Muslera, fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi. Uruguaylı file bekçi, teknedeki görevlilere muhabirleri engelleyip, fotoğraflarının silinmesi talimatını verdi.