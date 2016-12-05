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New York Yılbaşı Kutlamalarında Mariah Carey Sürprizi

05 Aralık, 2016 | 10:29

New York Yılbaşı Kutlamalarında Mariah Carey Sürprizi

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Mariah Carey, New York Yılbaşı kutlamaları kapsamında Times Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.

New York yeni yıla hazırlanıyor. Şehrin simgesi Times Meydanı dünyaca ünlü isimlerin vereceği konserlerle yeni yıla muhteşem bir giriş yapacak.

New York’un en ünlü meydanı Times, yılbaşı kutlamalarının şehirdeki en önemli toplanma noktası. Dünyaca ünlü isimlerin konserleri ile sabaha kadar süren eğlencenin bu yıl ki sürprizi Mariah Carey oldu. 46 yaşındaki şarkıcı, Times Meydanı’nda hayranlarının karşısına çıkacağını doğruladı.

Her yıl 31 Aralık gecesi ABC kanalından canlı olarak yayınlanan Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve (Dick Clark’ın Yeni Yıl Şovu) isimli programın konuğu olacak Mariah Carey, Times Meydanı’nda muhteşem bir performansa imza atacak.

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Mariah Carey, New York, yılbaşı,

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