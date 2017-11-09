Prenses Kate İşe Geri Dödü

09 Kasım, 2017 | 13:54

İngiliz Kraiyet Ailesi’nin gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton hamilelik bulantılarını atlattı.

Hamileliğinin ilk aylarında hayatını kabusa çeviren sabah hastalığından şikayetçi olan 35 yaşındaki Düşes, yeniden resmi görevlerini yerine getirmeye başladı.

Middleton, dün de Kensington Sarayı’nda düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı. Her zamanki şıklığından ödün vermeyen Middleton, etkinliğe kolları dantelli, siyah bir elbiseyle katıldı.

Karnı belirginleşen Middleton, Diane von Furstenberg tasarımı Zarita isimli bu elbiseyi üç yıl önce de giymişti.